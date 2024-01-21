الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاشور: الإدارة الأمريكية هى صاحبة القرار فى وقف إطلاق النار بغزة

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال د. رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحديث عن هدنة مؤقتة في قطاع غزة فرصة لحكومة الاحتلال لاستعادة الأنفاس.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن وقف إطلاق النار مسألة ليست بالسهلة، أمام الكيان الصهيوني الذي يرتكب يوميًا مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الضامن في عملية وقف إطلاق النار بغزة هو الولايات المتحدة، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار الأول.

وأضاف عاشور أن الاحتلال تسبب في أكثر من 25 ألف شهيد في 3 أشهر فقط، في المقابل الحرب الأوكرانية الروسية لم يتخط ضحاياها الـ20 ألف في سنتين.

استاذ علاقات دولية الادارة الامريكية غزة اكسترا نيوز الولايات المتحدة الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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