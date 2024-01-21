الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرحاض لكل 500 نازح.. الأمراض والأوبئة خطر يهدد مخيمات غزة (فيديو)

غزة
غزة

سلّطت قناة "الغد الإخبارية" الضوء على حياة النازحين في مخيمات قطاع غزة، حيث أكدت في تقريرها أن وكالة "الأونرو" تحذر من انتشار التهاب الكبد الوبائي A، مشيرة في بيانها أنه تم اكتشاف عدد من الإصابات بالمستشفى الأوروبي.

وأضافت "الأونروا"، أن انتشار التهاب الكبد الوبائي يصاب به الشخص، بسبب إنتشار الفيروسات بالأطعمة والمراحيض، كما أن تراكم النفايات بسبب الأمطار والقصف الإسرائيلي يؤدي إلى ظهور تهديدات صحية وبيئية خطيرة.

ويعتبر الوضع الصحي في جنوب القطاع المنكوب من جوانب معاناة النازحين، نتيجة قلة المساعدات والمواد الإغاثية، وكذلك الطقس البارد الذي يسود غزة.

أشار بيان "الأونروا"، إلى أن 500 نازح يتشاركون مرحاضا واحدا، إضافة إلى استخدام 1000 شخص مكان واحد للاستحمام، الامر الذي يساهم في زيادة تفشى الأمراض والأوبئة.

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