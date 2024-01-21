السفير أحمد حجاج: العلاقات المصرية الصومالية عريقة منذ أيام الفراعنة (فيديو)

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق، إن هناك علاقات مميزة بين مصر والصومال، مشيرًا إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتصل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجرد إعلان اتفاق أثيوبيا مع أرض الصومال، والتي تنص على تخصيص 19 كيلو متر بميناء "بربرة"، من أجل إنشاء قاعدة عسكري ومنفذ تجاري لأثيوبيا.

وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن العلاقات المصرية الصومالية عريقة منذ أيام الفراعنة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتحرك ويبحث مع الرئيس الصومالي بشأن اتفاقية أثيوبيا.

وأشار السفير أحمد حجاج، إلى أن مصر طالبت عرض الاتفاقية على جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن التشاور بين مصر والصومال أمر عادي وخاصة في مثل هذه الأمور.