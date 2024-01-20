الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": التاريخ الجديد ليس فقط للحكام بل هو "تاريخ الشعب"

محمد عفيفي
محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن صلاح عيسي، استطاع أن يدرس نقاطًا هامة لطبيعة المجتمع المصري بشكل عام.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التاريخ الجديد، باختصار هو "تاريخ الناس والشعب"، فهو ليس فقط تاريخ الحكام.

وأشار أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إلى أن الكاتب صلاح عيسى، ساهم بشكل كبير في تدوين تاريخ "الشعب" بشكل بسيط ومفصل، الأمر الذي جعله من الكتاب المفضلين لدى الكثيرين في العصر الحديث.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الدكتور محمد عفيفي محمد عفيفي الشاهد التاريخ الجديد تاريخ الشعب صلاح عيسي الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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