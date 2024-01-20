الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": التاريخ الجديد يولد دائمًا من رحم الماضى

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة في التاريخ الأوروبي، فدائمًا ما كان يقال على العصور الوسطى "المظلمة"، واستطاعوا أن يتخلصوا منها.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجديد يولد دائمًا من رحم القديم، من خلال البحث عن مصادر غير تقليدية في التاريخ.

ونوه أستاذ التاريخ الحديث، بأن أوروبا، كانت دائمًا ما تتنكر من تاريخها القديم، وكانت تصفه بالمظلم، ولكن القليل من الآراء كانت ترى أنه بدون هذه الفترة لما كنا وجدنا تاريخًا حديثًا للدول الأوروبية.

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

محمد عفيفي الشاهد رحم الماضي التاريخ الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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