جمال شقرة لـ"الشاهد": سيناء مصرية 100% وهي صندوق الذهب لمصر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن سيناء مصرية 100% وأن الدراسات الجيولوجية أكدت أن جيولوجيا سيناء هي نفس جيولوجيا مصر ووصفها الدكتور جمال حمدان بأنها صندوق الذهب لمصر.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد البز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل ملك من ملوك مصر القديمة كان بداية حكمة يقوم بعمل ضربة لتأمين حدود النيل في الحبشة والعصابات السيناوية وهي شبيهة بداعش كانت تحاول أن تسطير على سيناء.

وأكد أن مصر دولة من الدول القديمة التي لم تتغير حدودها منذ 7 آلاف سنة أو أكثر ومنذ بداية الخليقة حدود مصر هي الموجودة وممكن مصر تنكمش لظروف ومشاكل خاصة بالاستعمار تعود لنفس الحدود وبالتالي لا يقول أحد أن سيناء ليست مصرية.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.