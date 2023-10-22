طارق فهمى لـ"الشاهد": حاملة الطائرات الأمريكية ليست من أجل غزة فقط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حاملة الطائرات الأمريكية ليست من أجل غزة فقط ولكن لأن هناك لاعبين آخرين، مؤكدًا أن أمريكا تستهدف روسيا والصين وتركيا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حاملة الطائرات ليست قادمة من أمريكا ولكنها قادمة من الشرق الأوسط وتتجول في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الأمريكان يسجلون حضورًا على روسيا وهي على مرمى البصر في سوريا على مسافة 60 كيلو متر.

وأكد أن الولايات المتحدة تتحسب بكل ما يجري أي تكفلوا بغزة وتتكفل هي بالأطراف الأخرى وهي إيران.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.