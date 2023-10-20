طارق فهمى لـ"الشاهد": جنرالات الجيش الإسرائيلى يشعرون بالمهانة بعد حرب أكتوبر

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن جنرالات الجيش الإسرائيلي يشعرون بمهانة كبيرة بسبب حروبهم التالية بعد حرب أكتوبر1973، حيث أصبحوا يحاربون فصائل وهو ما أدى إلى إعداد خطط تطوير الجيش الإسرائيلي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول خطة لتطوير الجيش استهدفت قدرات الجيش المصري حيث يرى الجيش الإسرائيلي أن الخطر الأكبر يأتي من مصر وليس أي جهة أخرى، وفي إسرائيل يعقد مؤتمر سنوي لمركز بحث هرتسليا.

وتابع، أن هذا المركز أحد أخطر مراكز البحث في إسرائيل، ويصدر عنه توصيات وإجراءات، ولكن عند الجلسات التي تتناول مصر يتم إنهاء البث، وهذا المؤتمر يرصد كيف يمكن حماية إسرائيل في عام فقط، حيث تستهدف إسرائيل إكمال 100 سنة في هذا الإقليم، وإذا حدث ذلك تقول إسرائيل إنها دولة مقبولة في الإقليم.

واشار إلى أنه تم إعداد خطط تطوير أخرى للجيش، ويعتبر الجيش المصري هو الهاجس الأكبر لدى إسرائيل، لأن بها رأي عام كبير ومثقفين ومفكرين ولديها مناعة وطنية وحسابات قوى شامل.

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.