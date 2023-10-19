طارق فهمى لـ"الشاهد": مشروع توطين الفلسطينيين قديم.. وإسرائيل تُطلق على سيناء درة التاج

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مخطط تهجير الفلسطينيين قديم ومتجدد، حيث يتجدد مع كل أزمة وجزء منه مرتبط بالفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، ويتحدث عن مناطق التوسع ومناطق الاستهداف المباشرة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء جزء من المشروع الصهيوني الكبير ويرون أن هذا المكان الكبير في مرمى البصر لا تنساه الدولة ويطلقون عليه “درة التاج”.

وأكد أن إسرائيل تم إنشاؤها بمقتضى القرار الدولي رقم 181 عام 1947 بإعلان دولتين عربية ويهودية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بها لا حقا، أو تطعن بقرار دولي، ونقول للفلسطينيين يوجد قانون دولي نحتكم إليه.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.