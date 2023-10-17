حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل تريد إلغاء دور مصر القومى والعربى

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حجم التفاعل العربي مع الصرع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير لا يتناسب مع ما يتم تدبيره للمنطقة، مؤكدًا أنه عندما يتم الإعلان في إسرائيل بمباركة أمريكية أن هذا ردع إقليمي فإنه يضم الجميع.

وأضاف “هريدي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أهداف معلنة وأخرى غير معلنة وهي أن يكون لهم اليد العليا، متابعًا في رسالته للتاريخ: "يخطئ من يعتقد أن معاهدة السلام مع إسرائيل أنهت أطماع إسرائيل في سيناء، وهذا الواقع الذي لمسناه ونعرفه ويجب دائمًا أن نكون يقظين".

وأوضح أنه عندما يقال إنه سيتم ضرب شحنات المساعدات المصرية إذا دخلت غزة فهو تصريح في غاية الخطورة لأنه يلغي دور مصر القومي ودورها في الأمة العربية ودورها في الصراع العربي الإسرائيلي.

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.