الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل تريد إلغاء دور مصر القومى والعربى

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حجم التفاعل العربي مع الصرع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير لا يتناسب مع ما يتم تدبيره للمنطقة، مؤكدًا أنه عندما يتم الإعلان في إسرائيل بمباركة أمريكية أن هذا ردع إقليمي فإنه يضم الجميع.

وأضاف “هريدي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أهداف معلنة وأخرى غير معلنة وهي أن يكون لهم اليد العليا، متابعًا في رسالته للتاريخ: "يخطئ من يعتقد أن معاهدة السلام مع إسرائيل أنهت أطماع إسرائيل في سيناء، وهذا الواقع الذي لمسناه ونعرفه ويجب دائمًا أن نكون يقظين".

وأوضح أنه عندما يقال إنه سيتم ضرب شحنات المساعدات المصرية إذا دخلت غزة فهو تصريح في غاية الخطورة  لأنه يلغي دور مصر القومي ودورها في الأمة العربية ودورها في الصراع العربي الإسرائيلي.

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حسين هريدي معاهدة السلام إسرائيل أطماع اسرائيل سيناء المساعدات المصرية

مواد متعلقة

السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل تحاول إلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر

السفير حسين هريدى يكشف لـ"الشاهد" فكرة الوطن البديل فى المفهوم الإسرائيلى

السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل لا تريد تحمل مسئولية إدارة قطاع غزة

حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح غزة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. إسرائيل تعلن قصف أهدافا لـ"حزب الله"

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مساعد مدير المخابرات الأسبق: حاملات الطائرات الأمريكية تردع الأطراف الإقليمية فى أزمة غزة

الخبير الأثرى شريف شعبان: اكتشاف بردية كاملة لكتاب الموتى معجزة حقيقية

عاجل.. تقارير إعلامية: استشهاد قيادى كبير فى حركة حماس بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"