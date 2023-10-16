الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير حسين هريدى يكشف لـ"الشاهد" فكرة الوطن البديل فى المفهوم الإسرائيلى

السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،إن فكرة الوطن البديل في المفهوم الإسرائيلي هو أن الفلسطيين في الضفة الغربية يتوجهون للأردن، مشيرًا إلى أن الأردن لا تختلف كثيرًا عن الضفة الغربية، وكانت تحكمها قبل 1967، وهذه فكرة شارون.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليهود المتعصبين يطلقون على الضفة الغربية يهودا وسماريا، موضحًا أن الرئيس السادات وقت المفاوضات كان يقول الضفة الغربية وكانوا يقولون يهودا وسماريا.

وتابع أن موقع غزة في مشروع الوطن البديل أن تكون مسئولية مصر، وشارون هو نفسه صاحب فكرة انسحاب إسرائيل من غزة في 2005، في إطار الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي بعيد الأمد في كيفية إخضاع الضفة الغربية بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية. 

مبادرة القرن 

وأشار إلى أنه منذ طرح مبادرة القرن نعيش تنفيذ هذه الاستراتجية بمراحل مختلفة، وما يحدث في غزة مرتبط بطريقة أو بأخرى بهذه الاستراتيجية، أن تكون مصر في المستقل المسئولة عن إدراة قطاع غزة.

وأكد أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على أخذ 720 كيلو متر من سيناء من حدودنا من رفح الفلسطينية حتى مدينة العريش، ومقابل ذلك يتم مبادلة مصر أراضي في النقب وإسرائيل تسمح بوجود ممر بري بين مصر والعقبة، وهذه هي الفكرة وطرحت في ذلك الوقت ومصر رفضتها شكلًا وموضوعًا.

حسين هريدي المفهوم الإسرائيلي الضفة الغربية الأردن مبادرة القرن سيناء

مواد متعلقة

السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل لا تريد تحمل مسئولية إدارة قطاع غزة

حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح غزة

صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": استولينا على رأس شط يوم 6 أكتوبر بساعتين ونصف الساعة

صلاح عبدالرحيم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل سد الثغرة مع الكتيبة 16

صلاح عبدالرحيم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إخبارهم بساعة الصفر لحرب أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. أمريكى يقتل طفلا من أصل فلسطينى بـ26 طعنة فى شيكاغو

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. مع تزايد أعداد الشهداء.. استخدام سيارات المأكولات لحفظ الجثث فى غزة

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا