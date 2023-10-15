السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل لا تريد تحمل مسئولية إدارة قطاع غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عملية تصفية القضية الفلسطينية يجب فيها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تريد تحمل مسئولية إدارة قطاع غزة، وإذا اجتاحت القوات الإسرائيلية القطاع فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى متى؟.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حال تحطيم حماس من سيحكم قطاع غزة؟، لأن حماس تحكمها منذ يونيو 2007، بعد الانقلاب على السلطة الفلسطينية وهي حكومة الأمر الواقع وهي المسيطرة خلال 16 عامًا، سيطرت فيها على العقول وكل مناحي الحياة بالقطاع.

السلطة الفلسطينية ليس لها وجود في قطاع غزة

وتابع أن السلطة الفلسطينية ليس لها وجود في قطاع غزة، وفتح لها بعض الأنصار هناك ولكن ليس بالشكل الذي يجعلهم قادرين على التعامل في القطاع بدون التعاون مع إسرائيل أو مصر، مؤكدًا أن التعامل مع مصر سيلقي بمسئولية أخلاقية كبيرة علينا.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.