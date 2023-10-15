الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا تقف وراء تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية لخدمة مصالحها

حسين هريدي
حسين هريدي

وثّق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق شهادته بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، وشهادته عن استهداف سيناء في مشروع "جيورا آيلاند".

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الأحد: "عندما نتحدث علي ما نشاهد اليوم من عدوان إسرائيلي علي قطاع غزة، ينبغي علينا أن نضعه في إطاره التاريخي وفي إطار استراتيجية اسرائيلية بموافقة أمريكية، علي كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية في المستقبل، ولاشك أن أمريكا تحت إدارة جمهورية أو ديمقراطية تقف وراء الاستراتيجية الاسرائيلية".

وأضاف: "لأن تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، وهي رؤية الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينيات للقرن الماضي، ونلاحظ أن الفترة من 2002 إلى 2004 كنت أتولي الملف الاسرائيلي في الخارجية وهي الفترة التي تبلور فيها خارطة الطريق وتبني إدارة بوش الابن لحل الدولتين، حيث صدر قرار بإجماع مجلس الامن للدول دائمة العضوية والدول غير الدائمة العضوية يتبني حل الدولتين، وكيف ضغطت إدراة بوش علي اسرائيل أن تقبل خارطة الطريق.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اكسترا نيوز قطاع غزة حسين هريدي محمد الباز

مواد متعلقة

الحكومة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تمارس جرائم متنقلة بين مدن فلسطينية وسط صمت دولى

جيش الاحتلال الإسرائيلى: نستهدف أهدافا لحزب الله فى لبنان

الحكومة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث فى غزة حرب إبادة وتجاوز لحق الدفاع عن النفس

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يترأس مشاورات أمنية الليلة فى تل أبيب

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار فى أسدود والرملة وتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية واستهداف نقطة للجيش اللبنانى

الدفاع المدنى الفلسطينى: أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض مبانى غزة

الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا