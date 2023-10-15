حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا تقف وراء تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية لخدمة مصالحها

وثّق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق شهادته بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، وشهادته عن استهداف سيناء في مشروع "جيورا آيلاند".

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الأحد: "عندما نتحدث علي ما نشاهد اليوم من عدوان إسرائيلي علي قطاع غزة، ينبغي علينا أن نضعه في إطاره التاريخي وفي إطار استراتيجية اسرائيلية بموافقة أمريكية، علي كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية في المستقبل، ولاشك أن أمريكا تحت إدارة جمهورية أو ديمقراطية تقف وراء الاستراتيجية الاسرائيلية".

وأضاف: "لأن تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، وهي رؤية الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينيات للقرن الماضي، ونلاحظ أن الفترة من 2002 إلى 2004 كنت أتولي الملف الاسرائيلي في الخارجية وهي الفترة التي تبلور فيها خارطة الطريق وتبني إدارة بوش الابن لحل الدولتين، حيث صدر قرار بإجماع مجلس الامن للدول دائمة العضوية والدول غير الدائمة العضوية يتبني حل الدولتين، وكيف ضغطت إدراة بوش علي اسرائيل أن تقبل خارطة الطريق.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.