مصرع أم ونجليها وإصابة ابنها الثالث فى حادث تصادم بعين شمس

وقع حادث تصادم من سيارة ملاكي، في شارع 6 أكتوبر بمنطقة عين شمس بالقاهرة، أسفر عن مصرع أم ونجليها واصابة ابنها الثالث، وتم نقلهم للمستشفى.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بشارع 6 أكتوبر بمنطقة عين شمس.

وتبين العثور على 3 جثث لأم وطفليها، وطفل مصاب، وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى داخل المستشفى لإجراء الصفة التشريحية عليهم، ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى لإسعافه.