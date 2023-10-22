جمال شقرة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل محاولة بعض اليهود الإقامة بدير سانت كاترين

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن التاريخ الحديث ومرحلة المحاكاة اليهودية في القرن السادس عشر ولدينا مجموعة من الوثائق العثمانية تشير إلى شكاوى الرهبان في دير سانت كاترين من محاولات عدد من اليهود بالإقامة في الدير.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء اليهود كانوا يترددون على دير سانت كاترين، وجبل الطور وحاولوا الإقامة وهنا الرهبان لم يجدوا إلا السلاطين العثمانيين.

وأشار إلى أن مصر أصبحت ولاية عثمانية في 1915، وعندها قام الرهبان بمراسلة سلاطين الدولة العثمانية، والذين رفضوا إقامة اليهود في سانت كاترين بل طردوهم وهي فكرة قديمة ومسنودة بأساطير من التوراة، وأن سيناء بها آثار والهيكل المزعوم في بيت المقدس.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.