السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية: هناك 750 ألف مستوطن بالأراضى المقرر إقامة الدولة الفلسطينية عليها

الدكتور أمجد شهاب
الدكتور أمجد شهاب

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول كسب الوقت، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يتلاعب بالألفاظ خلال تصريحاته.

وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أزمة باتت واضحة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الذي يساهم في تسريع عملية وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إلى أن نتنياهو، في حال اعترافه بحل الدولتين، سيكون هذا الحل غير مقبول لدى المجتمع الصهيوني، الأمر الذي يطيح به من كرسي السلطة.

ونوه "شهاب"، بأن هناك 750 ألف مستوطن موجودين بالأراضي التي من المفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية، في حال موافقة بنيامين نتنياهو على حل الدولتين.

استاذ علاقات دولية الدولة الفلسطينية مستوطن بنيامين نتنياهو نتنياهو

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