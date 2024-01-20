بعثة الأمم المتحدة فى العراق: الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق، قالت إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة.

وأشار بيان البعثة، إلى أن الهجمات المستمرة التي تنطلق من حدود العراق ومن خارجه من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة بأكملها.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بأن جهود الأمم المتحدة تركز على السعي لإنهاء الصراع في قطاع غزة وتجنب امتداده إلى منطقة الشرق الأوسط.