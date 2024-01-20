السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعثة الأمم المتحدة فى العراق: الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق، قالت إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة.

وأشار بيان البعثة، إلى أن الهجمات المستمرة التي تنطلق من حدود العراق ومن خارجه من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة بأكملها.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بأن جهود الأمم المتحدة تركز على السعي لإنهاء الصراع في قطاع غزة وتجنب امتداده إلى منطقة الشرق الأوسط.

بعثة الأمم المتحدة في العراق الامم المتحدة العراق الشرق الأوسط غزة

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