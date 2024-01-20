السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطينى: هناك ازدواجية فى التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالادة

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالادة، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي للمدنيين في قطاع غزة.

وأشار "الشلالادة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الشعب الفلسطيني، منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة، وإسرائيل ترتكب أبشع الجرائم، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضح: إننا نأمل من المدعي العام، كريم خان، بالقبض والحجز على مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هناك آليات قانونية قضائية بتفعيل الاختصاص القضائي العالمي.

وأضاف "الشلالادة" أنه منذ يومين تم رفع قضية ضد الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، أمام القضاء السويسري، والتي تتهمه بارتكاب جرائم تنتهك اتفاقيات جينف. 

وأكد وزير العدل الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية" أن الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تسرع في النظر في التحقيق ضد مسئولي الاحتلال بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، مشيرًا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية.

وزير العدل الفلسطينى القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة محمد الشلالادة

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