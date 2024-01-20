السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: إيران دخلت بأذرعها على خط الحرب فى المنطقة

صواريخ إيران
صواريخ إيران

قال الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية، إن هناك توترا بشكل كبير في المنطقة، بالإضافة إلى توسع رقعة الصراع، مضيفًا أن إسرائيل هى السبب في دخول العديد من الأطراف.

وأضاف "تركي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن إيران دخلت بأذرعها على خط الحرب، عن طريق الحوثيين والتهديد الكبير للبحر الأحمر، بالإضافة إلى تبادل الهجمات على الحدود اللبنانية.

وأكد خبير العلاقات الدولية: إن مصر حذرت منذ البداية من تفاقم الصراع، وها نحن في ظل التهديد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستنفجر ليس وحدها ولكن في وجه دول العالم أجمع.

ونوه "تركي" بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز السادس في منظومة الأمن بالعالم، مشيرًا إلى أنها لأول مرة تقف إسرائيل متهمة في المحكمة بتهم جرائم حرب.

خبير علاقات دولية إيران النيل للأخبار محكمة العدل الدولية محكمة العدل

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