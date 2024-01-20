السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل فشلت فى التوغل البرى بقطاع غزة

التوغل البري
التوغل البري

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل غير قادرة على توسيع جبهة القتال في قطاع غزة، بسبب صمود المقاومة الفلسطينية.

وأوضح "ملاعب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الناحية العسكرية، فإن إسرائيل فشلت في التوغل البري بقطاع غزة؛ بسبب سحب قوات النخبة والاعتماد على قوات الاحتياط.

ونوه الخبير العسكري، بأن حزب الله يعرف كيف يتعامل مع قواعد الاشتباك، بل هو قادر على تفادي القبة الحديدية، التي تعتبر حائط الصد الأول لإسرائيل، بالتالي فتوسع دائرة الحرب ليس في صالح إسرائيل.

وأضاف "ملاعب"، أن إسرائيل تتخوف من الدخول في حرب مع لبنان، بسبب قوة حزب الله، الذي ساهم في حصد العديد من الأرواح البشرية في القواعد الحدودية بالجنوب اللبناني.

خبير عسكري إسرائيل غزة العميد ناجي ملاعب قطاع غزة القاهرة الإخبارية لبنان

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