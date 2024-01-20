السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: الولايات المتحدة مشاركة فى العمليات العسكرية بغزة

العميد تركي الحسن
العميد تركي الحسن

قال العميد تركي الحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الجبهات التي دخلت الحرب الدائرة في المنطقة هدفها مساندة غزة، مشيرًا إلى أن المسئول عن دخول أطراف عدة في الحرب هي إسرائيل.

وأضاف "الحسن"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ليست داعمة لإسرائيل، بل هي مشاركة في العمليات العسكرية، خاصة بعد الدعم الأعمي للكيان المحتل في الحرب، مضيفًا أنها ما زالت تتولى الدفاع عن إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوه بأن إسرائيل على مدار ثلاثة أشهر وأكثر، لم تحقق أي انتصار أو هدف من الأهداف التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضاف "الحسن" أن الحكومة الإسرائيلية تواجه صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الشعب الإسرائيلي الذي بات يتفهم أن نتنياهو يوسع الحرب من أجل التمسك بالسلطة لأكثر وقت ممكن.

خبير عسكري الولايات المتحدة الحكومة الاسرائيلية المقاومة الفلسطينية الشعب الإسرائيلي القاهرة الإخبارية العميد تركي الحسن

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