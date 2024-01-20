السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إيران تسعى لزيادة نفوذها فى المنطقة العربية

جمال عبد الجواد
جمال عبد الجواد

قال الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية، أن قضية فلسطين قضية عادلة، حيث أظهرت الأزمة الأخيرة أن كافة شعوب العالم تساند الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأشار "عبد الجواد"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إيران تشعر في الفترة الأخيرة بالقوة، الأمر الذي يجعلها تسعى في زيادة نفوذها في المنطقة بمطاردة الولايات المتحدة الامريكية.

ونوه أستاذ العلوم السياسية بأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، جعلت المجال خصبًا بالنسبة لتدخلات كثيرة من قبل أطراف تزيد من توسيع سيطرتها في المنطقة.

وأضاف"عبدالجواد" أن إيران تستغل الكيانات والجماعات الميلشياوية من أجل توسيع نفوذها، مشيرًا إلى أن الصراعات طفيفة في المنطقة، ولكن لها الأثر الكبير في الصراع الحالي.

استاذ علوم سياسية المنطقة العربية إيران إسرائيل حرب إسرائيل

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