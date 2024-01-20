محمد عفيفى لـ"الشاهد": من يكتب التاريخ دائمًا فى مصر هي السلطة والوثائق الرسمية

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن من يكتب التاريخ دائمًا في مصر، هي السلطة، ولكن من ناحية المدرسة التقليدية في التاريخ، والتي كانت تقول إن التاريخ يكتب من خلال الوثائق الرسمية للسلطة.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤرخين ساهموا في توثيق التاريخ لمصر، من خلال وثائق السلطة في مصر.

ونوه أستاذ التاريخ الحديث بأنه ليس من الصحيح أن يوسع المؤرخ دائرة البحث والاعتماد على مصادر غير تقليدية، وهذا ما شهدناه في الادب الشعبي بالعصر المملوكي الذي تناول شعر الهجاء والسخرية وفن الأراجوز، بالإضافة إلى ردود الأفعال الشعبية والنكات التي كان يطلقها الشعب على الحكام في هذا العصر.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.