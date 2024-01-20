محمد عفيفى لـ"الشاهد": المصريون صنعوا البطل الشعبى نكاية فى الاستعمار

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الاعتماد في توثيق التاريخ، من خلال الأدب الشعبي، غير صحيح، حيث يساهم في نقل الصورة من خلال السخرية، وبالتالي ينقل صورة الحاكم من وجهة نظر البعض وتجاهل وجهات النظر الأخرى.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين صنعوا البطل الشعبي مثل "طومان باي" و"أدهم الشرقاوي"، نكاية في الاستعمار البريطاني.

ونوه أستاذ التاريخ الحديث، بأن المؤرخ لا بد أن يستمد وثائقه من الروايات الرسمية والتاريخ الأصلي للسلطة، حيث إن توسيع دائرة البحث لتشمل الأدب الشعبي وحدها غير صحيح في توثيق التاريخ.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.