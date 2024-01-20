الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": كتابات صلاح عيسى مثّلت قمة التاريخ الحديث لمصر

أستاذ التاريخ الحديث
أستاذ التاريخ الحديث

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، في أوروبا كانت الجامعات مؤسسات تقليدية إلى حد كبير جدًا، مشيرًا إلى أن المدرسة التاريخية المصرية كانت تقليدية إلى حد كبير.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كتابات صلاح عيسي، مثلت قمة التاريخ الحديث، وذلك بالاعتماد على مصادر غير تقليدية للكثير من تاريخ مصر.

وأشار أستاذ التاريخ الحديث، إلى أن صلاح عيسي، كان يبحث في موضوعات غير مطروقة، ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ مصر الحديث، لعل أشهرها رجال حول ريا وسكينة، البرنسيسة، وخُط الصعيد.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز محمد عفيفي التاريخ الحديث لمصر صلاح عيسي ريا وسكينة

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