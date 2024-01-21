الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جنود الاحتلال الإسرائيلى يسرقون جثامين الشهداء من مقابر خان يونس (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفاد إبراهيم قلن مراسل "الغد الإخبارية"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مصنعًا للمثلجات بغرب خان يونس، حيث تم قصفه أربع مرات على مدار اليومين الماضيين.

وأشار "قلن"، إلى أن الحرائق مستمرة في منطقة "العرايشية" غرب خان يونس، بسبب القصف المدفعي والطيران على منازل الحي، والذي أسفر عن مئات الشهداء.

ونوه مراسل "الغد الإخبارية"، بأن 36 شهيدًا سقطوا في أحد المنازل، بخان يونس، كما تم ارتقاء أكثر من 4 شهداء لشباب حاولوا أن يساعدوا المصابين تحت الأنقاض.

وأضاف "قلن"، أنه ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض منذ أيام، وفقًا لبيان الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية في خان يونس شبه معدومة.

وأشار مراسل الغد، إلى أنه منذ أيام توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مقابر خان يونس، وتمت سرقة جثامين الشهداء، فضلًا عن القصف الذي تعرض له مستشفى ناصر الطبي.

الإحتلال الإسرائيلي خان يونس العرايشية طيران الاحتلال الإسرائيلى الغد الأخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني

مواد متعلقة

محمد عفيفى لـ"الشاهد": أسلوب الإخوان فى الخطابة والكتابة اعتمد على "المظلومية"

محمد عفيفى لـ"الشاهد": الأكاذيب فى التاريخ تروج بشكل أكبر من الحقائق

محمد عفيفى لـ"الشاهد": حسن البنا نموذج للواعظ البروتستانتى

محمد عفيفى لـ"الشاهد": كتابات صلاح عيسى مثّلت قمة التاريخ الحديث لمصر

محمد عفيفى لـ"الشاهد": التاريخ الجديد ليس فقط للحكام بل هو "تاريخ الشعب"

محمد عفيفى لـ"الشاهد": المصريون صنعوا البطل الشعبى نكاية فى الاستعمار

محمد عفيفى لـ"الشاهد": من يكتب التاريخ دائمًا فى مصر هي السلطة والوثائق الرسمية

محمد عفيفى لـ"الشاهد": التاريخ الجديد يولد دائمًا من رحم الماضى

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

رجب البنا: اكتشاف الذهب الجديد يتبع المعايير الدولية ويعزز الاقتصاد المحلى

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء