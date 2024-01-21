جنود الاحتلال الإسرائيلى يسرقون جثامين الشهداء من مقابر خان يونس (فيديو)

أفاد إبراهيم قلن مراسل "الغد الإخبارية"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مصنعًا للمثلجات بغرب خان يونس، حيث تم قصفه أربع مرات على مدار اليومين الماضيين.

وأشار "قلن"، إلى أن الحرائق مستمرة في منطقة "العرايشية" غرب خان يونس، بسبب القصف المدفعي والطيران على منازل الحي، والذي أسفر عن مئات الشهداء.

ونوه مراسل "الغد الإخبارية"، بأن 36 شهيدًا سقطوا في أحد المنازل، بخان يونس، كما تم ارتقاء أكثر من 4 شهداء لشباب حاولوا أن يساعدوا المصابين تحت الأنقاض.

وأضاف "قلن"، أنه ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض منذ أيام، وفقًا لبيان الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية في خان يونس شبه معدومة.

وأشار مراسل الغد، إلى أنه منذ أيام توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مقابر خان يونس، وتمت سرقة جثامين الشهداء، فضلًا عن القصف الذي تعرض له مستشفى ناصر الطبي.