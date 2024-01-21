محمد عفيفى لـ"الشاهد": حسن البنا نموذج للواعظ البروتستانتى

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن هناك عيبا دائمًا في المثقفين أنهم يتكلمون بلغة لا تصل بسهولة إلى الناس، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في فترة الستينيات استطاعوا أن يستغلوا هذا من خلال نشر فكرة "الوعظ".

وأشار "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التاريخ مهم جدًا في تكوين الوعي لدى الفرد، بالإضافة إلى استشراق المستقبل.

وأكد أستاذ التاريخ الحديث، أن حسن البنا، المرشد الأول للجماعة، هو نموذج للواعظ البروتستانتي، حيث استفادوا من النظام "البروستانتي" بشكل كبير في التعامل مع الناس.

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.