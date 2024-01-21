الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عفيفى لـ"الشاهد": الأكاذيب فى التاريخ تروج بشكل أكبر من الحقائق

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أن كتاب "مذابح الإخوان في سجون عبد الناصر" لجابر رزق، يدعى المظلومية ويعتمد فيها على الكذب.

 

وأشار "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأكاذيب في التاريخ تروج بشكل أكبر من الحقائق، خاصة في المجتمعات التي لا تقرأ.

 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

 

الدكتور محمد عفيفي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر الإخوان اكسترا نيوز الشاهد الدكتور محمد الباز

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