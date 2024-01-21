باحث: استمرار الحرب "قشة" نتنياهو وحكومته

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إننا أمام حكومة متطرفة جدًا برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أنها ترفض علنًا أي حلول سياسية.

وأشار "عوض"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن حكومة بنيامين نتنياهو، لا تريد أن توقف هذه الحرب، فكل همها الإنتقام وإبادة الشعب الفلسطيني.

ونوه رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة هي بمثابة "القشة" التي يتعلق بها بنيامين نتنياهو، من أجل الهروب من المحاكمة والإبتعاد عن السلطة.

وأردف "عوض"، أن بنيامين نتنياهو، يسعى لأي إنتصار في غزة، بل ويحمل كل الخسائر والأخطاء لقادة مجلس الحرب، الأمر الذي ساهم في تطور الخلاف بين يؤاف جالانت وزير الدفاع ونتنياهو، ففي الاونة الأخيرة وصل الموضوع للتشاجر بالأيدي.