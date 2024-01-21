الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: مصر مازالت متبعة سياسية "الصبر الاستراتيجى" والرئيس السيسى حذر الجميع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت شيماء البكش، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خطوة مهمة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحرالأحمر، خاصة بعد اتفاقية إثيوبيا مع أرض الصومال بحق الانتفاع بـ19 كيلومترًا من ميناء "بربرة"، لبناء قاعدة عسكرية ومنفذ تجاري.

أضافت البكش، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي، أكد أن انتهاك سيادة الصومال كدولة عربية، هو انتهاك للدول العربية ككل.

نوهت الباحثة بالمركز المصري إلى أن مصر مازالت متبعة سياسية "الصبر الاستراتيجي"، مشيرة أن الرئيس السيسي، حذر الكثيرين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس الصومالي اليوم قائلًا: "محدش يجرب مصر".

باحثة الصبر الاستراتيجي السيسي بربرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز

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