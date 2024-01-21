الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن حزب الله أعلن عن استهداف موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابات مباشرة.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث شن جيش الاحتلال عمليات قصف جوي على بعض البلدات في جنوب لبنان قبل يومين، واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل السكنية، خلال الأيام الماضية، لا سيما في البلدات الواقعة على الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال.

ودأبت طائرات الاحتلال على قصف عدد من منازل السكان المدنيين بمنطقة شرق لبنان ومناطق الشريط الحدودي مع إسرائيل خلال الأيام الماضية، فيما نفذ حزب الله استهدافًا دقيقًا لمناطق عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على الحدود الشرقية.

 

القاهرة الإخبارية حزب الله مزارع شبعا رويسة القرن الأسلحة الصاروخية

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