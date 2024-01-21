الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجندى: "لن نسمح لحفنة من المستغلين بسلب "لقمة عيشنا" (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشعب لا بد أن يساعد الحكومة في الإبلاغ عن التجار الذين يمنعون السلع، أو التي يتم بيعها بسعر مبالغ فيه: "الشعب هو الذي يدير الحكومة، ولا بد من التكاتف مع الدولة للتصدي لجشع التجار".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC أننا لن نسمح لحفنة من المستغلين بأن يسلبوا "لقمة عيشنا".

وطالب بضرورة تجنب حالة "الفوبيا التموينية" التي تصيب المصريين قبل موسم رمضان، لافتًا إلى أن التجار يستغلون هذه الحالة ويرفعون الأسعار.

ونوه خالد الجندي، أننا لا بد أن نكون متعقلين في شراء السلع، مطالبًا المصرين بالنظر لأهالي غزة قائلًا:"سلع إية الي بتتكلموا عنها، أحنا لازم نقلل من استهلاكنا.. فعلي بضعة كيلومترات يعاني أطفال ونساء غزة".

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

ويقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

ويعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.

لعلهم يفقهون فضائية DMC خالد الجندي الشيخ خالد الجندي التجار غزة

مواد متعلقة

شاب إسرائيلى يرفض المشاركة فى حرب غزة ويتحدى حكومة الاحتلال (فيديو)

مرحاض لكل 500 نازح.. الأمراض والأوبئة خطر يهدد مخيمات غزة (فيديو)

خبير دولى: رسائل السيسى "حاسمة وواضحة" بشأن أمن مصر القومى

باحثة: مصر مازالت متبعة سياسية "الصبر الاستراتيجى" والرئيس السيسى حذر الجميع

حماس: هجوم 7 أكتوبر كان "خطوة ضرورية" لمواجهة مخططات الاحتلال

صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

الرئيس الصومالى: على إثيوبيا احترام القانون الدولى

الرئيس السيسى: نسعى لتطوير علاقاتنا مع كل الدول العربية والإفريقية

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة