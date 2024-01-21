الجندى: "لن نسمح لحفنة من المستغلين بسلب "لقمة عيشنا" (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشعب لا بد أن يساعد الحكومة في الإبلاغ عن التجار الذين يمنعون السلع، أو التي يتم بيعها بسعر مبالغ فيه: "الشعب هو الذي يدير الحكومة، ولا بد من التكاتف مع الدولة للتصدي لجشع التجار".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC أننا لن نسمح لحفنة من المستغلين بأن يسلبوا "لقمة عيشنا".

وطالب بضرورة تجنب حالة "الفوبيا التموينية" التي تصيب المصريين قبل موسم رمضان، لافتًا إلى أن التجار يستغلون هذه الحالة ويرفعون الأسعار.

ونوه خالد الجندي، أننا لا بد أن نكون متعقلين في شراء السلع، مطالبًا المصرين بالنظر لأهالي غزة قائلًا:"سلع إية الي بتتكلموا عنها، أحنا لازم نقلل من استهلاكنا.. فعلي بضعة كيلومترات يعاني أطفال ونساء غزة".

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

ويقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

ويعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.