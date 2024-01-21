شاب إسرائيلى يرفض المشاركة فى حرب غزة ويتحدى حكومة الاحتلال (فيديو)

نشرت قناة "الغد الإخبارية" فيديو لشاب إسرائيلي يدعى "تال ميتنيك"، يرفض المشاركة في حرب إسرائيل على قطاع غزة، حيث نشر الشاب الفيديو عبر حسابه الشخصي، وانتشر بسرعة البرق.

وقال "ميتنيك"، خلال الفيديو، "أرفض المشاركة في حرب غزة، أنا أرفض لأنني أريد الإدلاء ببيان عن كيفية التصرف في هذه الأرض، أنا أشعر أن هناك الكثير من العنف في غزة، وهناك المزيد من الإنتقام".

وتابع الشاب الإسرائيلي قائلًا: "نحن نحتاج للحديث عن كيفية التقد للأمام، نحو التعايش مستقبلًا كإسرائيليين وفلسطينيين بأمان وسلام.. سأرفض التجنيد كل مرة".