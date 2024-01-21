الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: لم يعد التوافق الإسرائيلى الأمريكى كما كان عليه من قبل

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قال د. إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعم الغربي لإسرائيل شهد انخفاضًا في الآونة الأخيرة، مقارنة بالدعم منذ بداية الأزمة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

أشار بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدعم الغربي لإسرائيل مستمر، ولكن ليس بنفس الدرجة، مضيفًا أننا نقترب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي ستجرى خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يقل هذا الدعم بشكل كبير.

أضاف أستاذ العلوم السياسية، لم يعد التوافق الإسرائيليـ الأمريكي كما كان عليه من قبل، مشيرًا أن الداخل الإسرائيلي يشهد الكثير من الإضطرابات بسبب حرب غزة.

ونوه بدر الدين إلى أن اليوم التالي في قطاع غزة، هو ما يشغل بال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن إطالة أمد الحرب "طوق النجاه" لنتنياهو.

استاذ علوم سياسية التوافق الإسرائيلي اكسترا نيوز الازمة الفلسطينية الداخل الإسرائيلي

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