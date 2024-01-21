الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى فلسطينى: مواطنو شمال غزة ماتوا من الجوع

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الوضع كارثي في قطاع غزة، فقد بدأت مرحلة التجويع، مشيرًا إلى أن المواطن الفلسطيني لا يستطيع سوى الحصول على وجبة واحدة يوميًا وأحيانًا كل يومين.

وأشار مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأمراض والأوبئة بدأت تنتشر بين سكان القطاع، خاصة فيروس الكبد الوبائي.

ونوه المحلل السياسي بأن هناك الكثير من الأماكن في غزة لم يتم رصدها من قبل الطواقم الطبية، مضيفًا أنه لا بد من دخول 1000 شاحنة لتفادي الجوع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف مطاوع أن الكميات التي تدخل من سيارات المساعدة، والتي تسمح بها إسرائيل، طفيفة ولا تتخطى مناطق الجنوب، مضيفًا أن هناك عائلات في الشمال ماتت من الجوع.

محلل سياسي فلسطيني الجوع اكسترا نيوز المحلل السياسى جنوب غزة عبد المهدي مطاوع غزة

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