خبيرة اقتصاد: وثيقة التوجهات الاستراتيجية وسيلة للتعامل مع الأزمات

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن ظروف العالم ليست على مايرام، فالعبور للمستقبل يتطلب من كل دولة محاولة وضع آليات وأدوات للفرار من أثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

أضافت علي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن لا أحد يستطيع التظاهر بأن الأمر سهل، مشيرة أن الدولة المصرية طرحت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، من أجل التعامل مع الأزمات والعبور بأمان منها.

وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن الكلفة الاقتصادية في المرحلة المقلبة لا شك في أنها كبيرة جدًا ليس فقط على مصر، بل دول العالم أجمع، مضيفة أن مصر تسير بشكل سليم في تخطي هذه الصعوبات.

وأكدت أن الاقتصاد المصري متنوع، فالأمر مازال تحت السيطرة، مضيفة أنه لا بد من الاصطفاف وراء التوجهات الاقتصادية حتى نجد مكاننا في خريطة العالم الاقتصادية.