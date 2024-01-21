الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زاهى حواس يطالب بتدريس منهج تاريخ مصر فى الجامعات

زاهي حواس
زاهي حواس

جدد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، مطالبته بفرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات في الفرقة الأولى، مشددًا على أنه لا بد أن يكون هناك زيارات للأطفال وطلاب المدارس للأهرامات والآثار الدينية، منوهًا بأنه لا بد أن يكون هناك برامج لتعليم اللغة والكتابة الهيروغليفية. 

أوضح حواس، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية DMC، أن مؤسسة "زاهي حواس" ترحب ومفتوحة لكل مواطن مصر يريد أن يؤدي بدور للتراث ونشر الوعي الأثري بين الشعب المصري، مؤكدًا أن المؤسسة ستؤدي دورا توعويًا للمجتمع، ويتم التحضير لإطلاق برامج لتدريس اللغة الهيروغليفية وتدشن عدة ندوات ثقافية.

أشار إلى أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث فرصة لتلقي تمويلات من أجل التوصل لاكتشافات جديدة، مؤكدا أنه يحافظ على أموال المؤسسة ولم يحصل على أي أموال منها.

زاهى حواس مساء dmc تاريخ مصر الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال

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