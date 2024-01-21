الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: التخبط فى الداخل الإسرائيلى خرج من ساحة الحرب لحكومة نتنياهو

أسامة كمال
أسامة كمال

تساءل الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه لبرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية DMC عن لماذا تتحدث بريطانيا عن خيار حل الدولتين الآن، رغم قبولها الوضع منذ قرار التقسيم قبل 70 سنة.

ونوه كمال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لو يرى أن حل الدولتين هدف أمريكي، فعليه الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة كباقي دول العالم.

أشار كمال إلى أن إسرائيل تعيش حالة من الخوف، مضيفًا أن التخبط في الداخل الإسرائيلي خرج من ساحة الحرب إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

أسامة كمال ساحة الحرب حكومة نتنياهو نتنياهو الإعلامي أسامة كمال الرئيس الأمريكي جو بايدن

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