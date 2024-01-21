أسامة كمال لمتحدث جيش الاحتلال: "شوفلك شغلانة شريفة"

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه لبرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية DMC، إن بيان الجيش الإسرائيلي عن قتل أفراد من المقاومة الفلسطينية داخل نفق "كلام فارغ صادر عن جيش فارغ".

وطلب كمال بشكل ساخر من متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري قائلًا له:"شوف شغلانة شريفة، أنت مش بتاع معارك وجيوش"، في إشارة منه إلى أنه غير مؤهل بشكل كبير.

كما سلط كمال الضوء على محاولة الجيش الإسرائيلي للتوصل للمحتجزين، حيث ألقت المنشورات لسكان قطاع غزة، تحمل صور للمحتجزين، مطالبًا منهم بضرورة الإبلاغ عن أماكن إحتجازهم، حيث رد عليه سكان القطاع باستخدام المنشورات في وضع "الفلافل فيها".