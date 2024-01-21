الأحد 21 يناير 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": منذ القدم والمصرى حريص على الاستقرار

محمد عفيفي
محمد عفيفي

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة إن المصري منذ القدم كان حريصًا على فكرة الاستقرار، مضيفًا أن الدولة المصرية كانت حريصة على فكرة الدولة المركزية، هذا يعد ميراثا تاريخيا مهما في التجربة المصرية.

ونوه عفيفي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة الدولة المركزية، حمت مصر كثيرًا في اللحظات الصعبة بتاريخها.

أضاف أستاذ التاريخ الحديث، أن محمد على كان ليس مصريًا، ولكن أتى إلى مصر ودخل للحكم، من خلال ثورة المصريين على المماليك بسبب فرض الضرائب، حيث كان يريد المصري في هذه الفترة لحاكم عادل وقوي، حيث أتوا بمحمد علي، وطلبوا منه أن لا يفرض الضرائب الجائرة.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد محمد عفيفي المصرى استاذ التاريخ الحديث اكسترا نيوز

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