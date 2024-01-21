محمد عفيفى لـ"الشاهد": مصر قدمت فكرة الدولة المركزية لدول العالم

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن علاقة المصري بحاكمه علاقة مختلفة، عن أماكن مجاوره لها.

ونوه عفيفي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مفهوم الدولة المركزية، هو مفهوم حاكم للذهنية المصرية، مشيرًا أن ذلك ميراث تاريخي في الحفاظ على الدولة المصرية.

أضاف أستاذ التاريخ الحديث أن مصر قدمت فكرة الدولة المركزية لجميع الدول، وهذا اتضح من خلال وجود النيل، فمصر في البداية كانت قرى متناثرة، وبالتالي فكر المصريون القدماء بضرورة توزيع هذه الموارد، ومن هنا جاءت فكرة الدولة ورئيس الدولة لتنظيم هذا.

برنامج "الشاهد" يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.