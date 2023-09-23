السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عيد لـ"الشاهد": مقاومة أهالى السويس صنعت المعجزة فى عدم سقوط المدينة

الكاتب محمد السيد
الكاتب محمد السيد عيد

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست  محمد السيد عيد، إن مقاومة أهالي مدينة السويس البواسل صنعت المعجزة في عدم سقوط المدينة، وهذا يثبت أن الحرب ليست سلاحًا فقط، وإنما الحرب "بني آدم وإيمان". 

وأضاف "عيد" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن أهالي السويس الذين نزلوا من البيوت لم يكونوا مسلحين بأحدث أسلحة ، لكنهم واجهوا القوات الإسرائيلية بما وجدوه أمامهم.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد حرب اكتوبر نصر أكتوبر مقاومة اهالي السويس الإعلامي محمد الباز السيناريست محمد السيد عيد

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