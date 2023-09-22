محمد السيد عيد لـ"الشاهد": العدو الإسرائيلى كان يضرب المدنيين فى حرب الاستنزاف

أكد الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، أنه التحق بالقوات المسلحة عام 1969 وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف.

وقال عيد خلال حواره الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "كنت في معسكر التدريب في المعادي بداية دخولي الجيش".

وأضاف أنه أصدرت أوامر مفاجئة بأن نغادر المعسكر خلال 24 ساعة لأن العدو صور المكان، متابعاً: "وتم إرسال معسكري إلى منطقة التجنيد بجوار نادي الرماية، ولم يكن أحد يتخيل أن يتم نقل هذه الألوف في 24 ساعة، وعندما ذهبنا لم يكن المكان مؤهلا لاستقبال أحد، وتم التعايش حتى يصل المكان لمنطقة آدمية".

وتابع: "تم توقيفي مراقب جوي، بعد أن تسلم آلة لأعطي إنذارا للمعسكر في حالة وجود غارة جوية، وفي مرة أثناء خدمتي في مكان مرتفع وجدت شيئا أبيض ظهر لمدة لحظة، وبعدها بثوان حدثت انفجارات لا حصر لها، وكان هذا طيرانا إسرائيليا يحلق على ارتفاع منخفض جداً، وضرب منطقة دهشور، وليس معنى ذلك أن مصر كانت تتلقى ضربات فقط، وإنما الجيش المصري أشبع الإسرائيليين ضرباً، والعدو الإسرائيلي كان يضرب المدنيين في حرب الاستنزاف ومصر لم تفعل ذلك رغم قدرتها".