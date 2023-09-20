عز الدين سيد لـ"الشاهد": فرحت بقرار السادات بمغادرة الخبراء الروس للجيش المصرى

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إنهم كانوا يسمعون ما يقال عن الجيش المصري وأنهم لا يفهمون في الحرب وكانوا يضحكون عليهم لأنهم كانوا يعلمون ما يتم.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد معهم في الجيش خبراء روس ودربوهم على اشياء كثيرة وكانوا يلعبون معهم شطرنج ويغلبونهم.

وعن قرار الرئيس أنور السادات بأن يغادر الخبراء الروس الجيش المصري، قال إنه فرح بهذا القرار لأنهم كانوا يثقون في النصر وكانوا لا يريدون أن ينسب هذا النصر للروس، مؤكدًا أنهم أعطوهم معدات كثيرة وأدوات وخبرات، وكان يرى أن مغادرتهم حتى يكون الانتصار لمصر، ولأنهم كانوا يشعرون أنهم أفضل من الجنود المصريين، ولكن لم يحدث احتكاك بينهم.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.