الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شهيد تحت الطلب".. عزالدين سيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل انضمامه للجيش المصرى

عزالدين سيد
عزالدين سيد

قال المهندس عزالدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بـحرب 6 أكتوبر، إن الهيئة العامة للتصنيع، شئون العاملين فيها أبلغوهم أنه مطلوب تجنيد مجموعة من مهندسي الهيئة وكان ذلك بعد حرب 1967.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة كان بها 200 جندي، وذهب للتجنيد 7 أو 8 مهندسين، مشيرًا إلى أنه قبل 67 لم يكن يدخل الجيش مؤهلات عليا، ولهذا قالوا إن الجيش المصري هزم بسبب عدم وجود مؤهلات عليا به، ولهذا طلب تجنيد الأطباء والمهندسين.

وتابع، أنه تقدم للتجنيد، ودخل كلية الضباط الاحتياط وتدرب فيها، وبعدها دخل مدرسة المهندسين العسكريين وتخرج منها برتبة ملازم أول بعد 6 أشهر وبعدها تم إلحاقه بالجيش الثاني.

وأشار إلى أنه ذهب للمنطقة المركزية وتلقى خبرًا أن ورشة التصنيع في الجيش الثاني وكانت صغيرة وكان بها نقيب استشهد في غارة جوية وأرسلوه مكانه وكان شهيدًا تحت الطلب.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عز الدين سيد شهيدا تحت الطلب للمنطقة المركزية إلحاقة بالجيش الثاني برنامج الشاهد

مواد متعلقة

العميد محمد عبدالمنعم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل توثيقه معركة أكتوبر

كيف كان يتم تزويد الجنود بالذخيرة فى حرب أكتوبر؟.. العميد محمد عبدالمنعم يوضح لـ"الشاهد"

العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": فصيلتنا دمرت 12 دبابة إسرائيلية فى 6 أكتوبر

العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": معرفتنا بالجسر الأمريكى لم تؤثر على نفسيتنا بحرب أكتوبر

العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": سر قوة المقاتل المصرى تتمثل فى إيمانه بقضيته وحبه لوطنه

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

"التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة النظام الحاكم بـ30 يومًا

حقيقة ورقة الخمسين جنيهًا الجديدة فى مصر.. "الدستور" يوضح

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى