"شهيد تحت الطلب".. عزالدين سيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل انضمامه للجيش المصرى

قال المهندس عزالدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بـحرب 6 أكتوبر، إن الهيئة العامة للتصنيع، شئون العاملين فيها أبلغوهم أنه مطلوب تجنيد مجموعة من مهندسي الهيئة وكان ذلك بعد حرب 1967.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة كان بها 200 جندي، وذهب للتجنيد 7 أو 8 مهندسين، مشيرًا إلى أنه قبل 67 لم يكن يدخل الجيش مؤهلات عليا، ولهذا قالوا إن الجيش المصري هزم بسبب عدم وجود مؤهلات عليا به، ولهذا طلب تجنيد الأطباء والمهندسين.

وتابع، أنه تقدم للتجنيد، ودخل كلية الضباط الاحتياط وتدرب فيها، وبعدها دخل مدرسة المهندسين العسكريين وتخرج منها برتبة ملازم أول بعد 6 أشهر وبعدها تم إلحاقه بالجيش الثاني.

وأشار إلى أنه ذهب للمنطقة المركزية وتلقى خبرًا أن ورشة التصنيع في الجيش الثاني وكانت صغيرة وكان بها نقيب استشهد في غارة جوية وأرسلوه مكانه وكان شهيدًا تحت الطلب.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.