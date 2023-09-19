العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": معرفتنا بالجسر الأمريكى لم تؤثر على نفسيتنا بحرب أكتوبر

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف، قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن عددا كبيرا من الجنود كانوا صائمين وقت العبور، لافتًا إلى إنه منذ يوم 14 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، وكانت هناك هجمات مضادة ومتبادلة، وكانوا صامدين في أماكنهم لا يتحركون، في حين أن العدو كان يريد زحزحتنا من أماكننا.

وأضاف العميد محمد عبدالمنعم يوسف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنا صامدين في أماكننا وأجهضنا كل الهجمات المضادة حتى وقف إطلاق النار يوم 22 أكتوبر".

وتابع: "معرفتنا بالجسر الأمريكي لم تؤثر على نفسيتنا بشيء".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .