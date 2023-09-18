العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": كنا نرى تحركات الإسرائيليين على القناة ودمنا يغلي

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إنه التحق بالكتيبة 335 فور تخرجه من الكلية الحربية في 1972، وكان قائد فصيلة مشاة، وكانت أول منطقة خدم بها هي جبل مريم والذي يطل على بحيرة التمساح وقناة السويس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "من جبل مريم، كنا نرى كل شيء في سيناء، لأنها كانت أعلى من خط بارليف، وكنا نرى تحركاتهم، ودورياتهم، كنا نشعر بالغضب لأنهم "مبرطعين" في أرضنا".

كيف تدرب أبطال أكتوبر على العبور؟

وتابع: "على القناة كانت القوات تدافع، والفرقة فيها 3 لواءات، 2 لواء على شط القناة، ولواء في الخلف يتدرب، وكل لواء يتدرب 6 شهور، ثم يعود، تدريب قاسي ومستمر على العبور، ونفس ما كان يحدث في شرق القناة كنا نفعله في الخطاطبة أو ترعة الإسماعيلية".

وأردف: "كنا نتدرب بالقوارب على القناة وفي الخطاطبة، وعملنا محاكاة لمعركة بالكامل، وقمنا بعمل ساتر ترابي ونعديها بالقوارب، لما دخلنا المعركة كنا مذاكرين، وكنت اشتركت في هذه التدريبات في أكتوبر 1972، ثم شاركت مجددا في مارس 1973، وعملنا مشروع تكتيكي، دخلنا عارفين مهمتنا، كنا بنعمل تدريبات باستمرار".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .