أحد أبطال حرب أكتوبر لـ"الشاهد": التحقت بالكلية الحربية فى دفعة استثنائية

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف، قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة لواء النصر في حرب 6 أكتوبر إنه دخل كلية الزراعة قبل أن يلتحق بالكلية الحربية في 1970 عندما أعلنت الكلية عن قبولها دفعة استثنائية، وكان عدد الدفعة وقتها 600 طالب.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي د.محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه سافر للسودان؛ لأن الكلية الحربية بعد حرب 67 كانت مستهدفة من إسرائيل، فانقسمت الحربية نصفين: الأساسي والإعدادي ذهبوا إلى السودان، والمتوسط والنهائي ذهبوا إلى نادي الشمس.

ولفت إلى أنه تخرج في الكلية عام 1972 للاستعداد للمعركة، حيث عملت القوات المسلحة على تخريج دفعات كثيرة من أجل تعويض النقص في عدد أفرادها الناتج عن حرب 1967 والتحق بالكتيبة 335 مشاة.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.