الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. العميد محمد عبد المنعم يدلي بشهادته عن حرب أكتوبر مع "الباز" في "الشاهد"

العميد محمد عبدالمنعم
العميد محمد عبدالمنعم مع الدكتور محمد الباز

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، في الحادية عشر مساء، العميد محمد عبدالمنعم يوسف من أبطال حرب أكتوبر؛ ليحكي تجربته عن الحرب بعد مرور خمسين عاما.

يتحدث العميد عبدالمنعم خلال اللقاء عن التحاقه بالكتيبة 135، ودورها في الحرب، كما يتحدث عن التدريبات التي تمت قبل العبور ، وإلى أي مدى كانت قاسية، وكذا التشابه الكبير بين ماتم في مرحلة التدريب وما حدث خلال العبور، وكيف ساعدت هذه التدريبات على تحقيق النصر.

يتناول اللقاء الإجابات على العديد من الأسئلة عن توقيت الحرب، وساعة الصفر، وحالة الشارع المصري قبل بدء الحرب، وكذا دور الطيران المصري، ولماذا لم يقم سلاح الطيران بضربة ثانية؟، وأول طائرة إسرائيلية تشارك في الحرب.

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973؟ وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد الباز اكسترا نيوز برنامج الشاهد حرب اكتوبر

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