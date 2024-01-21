محمد عفيفى لـ"الشاهد": محمد على حكم مصر "بإرادة شعبية"

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن محمد علي باشا، حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان العثماني في البداية.

وأضاف عفيفي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محمد علي جاء على حكم مصر في إطار مفهوم الدولة المركزية، حيث إن قبل محمد علي كانت الصراعات ما بين الحملات العثمانية والمماليك والإنجليز.

تابع أستاذ التاريخ الحديث أن المصريين صعدوا بمحمد على للحكم، بسبب كثرة الصراعات التي كانت تحيط بمصر، إضافة إلى حرص المصري على وجود الاستقرار والمركزية في حكم البلاد.

برنامج "الشاهد"، يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.